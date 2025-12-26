Как пермский комбинат вышел на новый уровень стратегических инициатив

Планы развития предприятия тесно связаны с Пермским краем. В сентябре ПЦБК приобрела производственный участок на Бродовском тракте, граничащий с существующим гофропроизводством. Здесь планируется создать комплекс, который позволит практически вдвое увеличить мощности — с 24 до 45 млн квадратных метров гофропродукции в месяц. В конце ноября участок уже введен в эксплуатацию: на нем временно организована стоянка для большегрузного транспорта клиентов.