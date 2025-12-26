Как пермский комбинат вышел на новый уровень стратегических инициатив

ПЦБК нарастила объемы производства в 2025 году.
В Группе предприятий ПЦБК (Пермская целлюлозно-бумажная компания) завершился Год качества — так обозначили 2025 год внутри комбината. Несмотря на рыночные вызовы, минувшие 365 дней стали для предприятия этапом значимых достижений, модернизации и усиления конкурентных позиций. ПЦБК нарастила производственные объемы и закрепила статус одного из самых технологичных и экологически ответственных производителей в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. Подробности — в материале URA.RU.
Устойчивые результаты.
Объем выручки компании в 2025 году ожидается в районе 20,6 млрд рублей.
По итогам 2024 года, которые легли в основу планирования на 2025-й, ПЦБК показала стабильный рост. Предприятие выпустило 331 тысячу тонн бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев и увеличило объемы производства гофротары до 277,5 млн квадратных метров, сохранив позицию в числе ключевых игроков рынка.
Как отмечают в пресс-службе ПЦБК, финансовая устойчивость предприятия подтверждается плановыми показателями. Объем выручки по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 20,6 млрд рублей (с учетом НДС), а налоговые отчисления — 3,5 млрд рублей.
Важным направлением работы стало освоение выпуска продукции низких граммажей. «В прошлом году мы преодолели рубеж 90 г/м², в 2025 году мы освоили производство товарных партий картона с удельной массой 80 г/м²», — сказал генеральный директор ПЦБК Юрий Марков. Предприятие провело работу по сокращению потерь и оптимизации веса конечной гофроупаковки без ущерба для ее прочностных характеристик.
Экологическая стратегия.
В августе ПЦБК запустила в Перми сервис «ЭКОПРИЕМ» для создания максимально замкнутого цикла переработки. Сервис покупает вторсырье — картон и бумагу — и направляет их на переработку на комбинат.
Другим значимым событием стал старт проекта по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения, который прошел государственную экологическую экспертизу. Его цель — повысить эффективность использования водных ресурсов и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Экологическая ответственность — один из ключевых принципов работы предприятия. В октябре 2025 года в Суксунский пруд было выпущено 2268 особей молоди белого амура. За пять лет в водоемы региона выпущено уже более 22 тысяч мальков ценных пород рыб.
«Для нас это не разовая акция, а планомерная работа. Чистота водоемов и возобновление биоресурсов — это наш вклад в устойчивое будущее», — отметил советник генерального директора ПЦБК Владимир Новиков.
Технологическое обновление.
За прошедший год в ПЦБК прошла глубокая модернизация производственного оборудования.
Для комбината 2025-й год стал серией успешных проектов модернизации и внедрения передовых решений. Так, на КДМ-1 был установлен новый напорный ящик от ведущего китайского производителя, что позволило улучшить качественные параметры продукции и создать задел для развития машины.
Кроме того, предприятие запустило один из первых в России полностью автоматизированный минилайн Venus 618. Меньше чем за месяц линия выпустила свыше 1,1 млн четырехклапанных ящиков (эквивалент 630 тысячам квадратным метрам продукции), что доказало высокую эффективность оборудования.
Также на ПЦБК запустили турбовоздуходувку на магнитной левитации, внедрили новую станцию красителя и технологию 3D-печати. Итогом масштабной модернизации стало значительное улучшение качественных характеристик бумаги, картона и гофропродукции. По новым спецификациям, которые действуют с ноября, три ключевых параметра прочности и впитываемости гарантированно улучшены на 10% и более.
Признание на рынке и планы по расширению.
Упаковка для хрупких предметов от ПЦБК стала лауреатом международной премии PART Award 2025.
Инновационный подход комбината к разработке упаковки получил международное признание: в июне упаковка для хрупких предметов от ПЦБК стала лауреатом международной премии PART Award 2025 в номинации «Экологичная упаковка». Решение обеспечивает сохранность содержимого при падении с высоты до 2,5 метра и полностью подлежит вторичной переработке.
В сентябре компания представила новое комплексное решение для торговли и логистики, позволяющее быстро собирать, перевозить и выставлять разноформатный груз без дополнительной переупаковки. «От применения такого комплексного решения выигрывают все. Исключается необходимость переупаковки или поштучного выставления товара на полки», — рассказал директор по продажам ПЦБК Игорь Шилов.
Планы развития предприятия тесно связаны с Пермским краем. В сентябре ПЦБК приобрела производственный участок на Бродовском тракте, граничащий с существующим гофропроизводством. Здесь планируется создать комплекс, который позволит практически вдвое увеличить мощности — с 24 до 45 млн квадратных метров гофропродукции в месяц. В конце ноября участок уже введен в эксплуатацию: на нем временно организована стоянка для большегрузного транспорта клиентов.
Экспертная позиция и вектор на будущее.
В 2025 году ПЦБК подтвердила статус технологического лидера в целлюлозно-бумажной промышленности.
Статус технологического лидера комбинат подтвердил на ключевом отраслевом форуме «Российская Неделя Бумаги». Эксперты ПЦБК представили собственные разработки, включая проект «Цифровой двойник леса», и поделились опытом в ремонте сложного оборудования и обучении персонала.
2026 год на предприятии уже получил название «Год Бережности». Эта стратегия, как озвучил генеральный директор Юрий Марков, подразумевает «ориентированность на запросы клиентов, комплексную модернизацию оборудования, повышение эффективности процессов и снижение издержек».
«В 2026 год мы входим на синтезе цифровизации и самоорганизации. Меньше формальных связей и приказов, больше взаимодействия на основе актуальных и достоверных данных. Так формируется возможность трансформации ПЦБК под новые условия», — отметил председатель совета директоров Александр Бойченко.