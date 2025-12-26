В парк-отеле на челябинском озере снесут виллы и бани по требованию прокуратуры

В Челябинской области владельца парк-отеля обязали снести виллы, бани и мангалы.
Парк-отель на челябинском озере Малый Кременкуль должен будет снести свои незаконные постройки — виллы, бани, беседки и мангалы — вдоль береговой линии. На его деятельность пожаловались местные садоводы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Прокуратура Челябинской области провела проверку по публикациям в социальной сети о нарушении прав садоводов СНТ “Урал”. По итогам проверки вскрыты факты размещения вдоль береговой линии озера за пределами земельных участков самовольно возведенных объектов капитального и некапитального строения — мангальных зон, бань, беседок, вилл, эксплуатируемых с грубыми нарушениями требований законодательства», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Речь идет о парк-отеле «Резиденция 888». По мнению прокуратуры, предприниматель ведет коммерческую деятельность на землях садоводства, не позаботившись о пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов. Например, емкости для работы со сжиженным углеводородным газом у него не зарегистрированы. Кроме того, выявлены нарушения водного, градостроительного и земельного законодательства. Системы пожарной сигнализации и аварийного эвакуационного освещения не работают должным образом. С аварийно-спасательными службами и страховыми компаниями договоры не заключены. Как действовать в случае ЧП и кто будет нести ответственность за эти действия — неизвестно, поскольку должностное лицо по этим вопросам не назначено.
Прокурор потребовал через суд снести самовольные строения и запретить использовать земельные участки для любой деятельности, противоречащей виду их разрешенного использования. Чтобы обезопасить отдыхающих, перед судом также поставлен вопрос о наложения запрета на любую деятельность, кроме садоводства, до устранения всех нарушений.
Ранее в Челябинске власти уже пресекали попытки использовать садовые участки для коммерции. Так, мэрия отказала бизнесмену Тимуру Максимову в реконструкции дачи под торговый комплекс в СНТ «Колющенец» у озера Смолино, указав, что территория коллективных садов по федеральному закону № 217 предназначена для ведения садоводства, а не для размещения магазинов и рынков.