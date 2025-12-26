В парк-отеле на челябинском озере снесут виллы и бани по требованию прокуратуры

Речь идет о парк-отеле «Резиденция 888». По мнению прокуратуры, предприниматель ведет коммерческую деятельность на землях садоводства, не позаботившись о пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов. Например, емкости для работы со сжиженным углеводородным газом у него не зарегистрированы. Кроме того, выявлены нарушения водного, градостроительного и земельного законодательства. Системы пожарной сигнализации и аварийного эвакуационного освещения не работают должным образом. С аварийно-спасательными службами и страховыми компаниями договоры не заключены. Как действовать в случае ЧП и кто будет нести ответственность за эти действия — неизвестно, поскольку должностное лицо по этим вопросам не назначено.