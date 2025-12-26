Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы главные причины нового ослабления доллара

Основной фактор ослабления доллара на текущей неделе — временное укрепление рубля, обусловленное сочетанием нескольких обстоятельств: налоговым периодом, снижением спекулятивного спроса на валюту и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.

Рынок реагирует на общий спад доллара на глобальных рынках и уменьшение интереса к валютным позициям перед продолжительными выходными. Перед новогодними праздниками специалист не прогнозирует значительных колебаний курса.

Обычно в этот период снижается ликвидность, крупные участники стремятся закрыть позиции, а у населения уже давно сформирован основной валютный спрос, пояснила эксперт. В таких условиях курс обычно движется в боковом диапазоне с умеренными колебаниями.

«Наш базовый сценарий — доллар останется в относительно узком диапазоне без сильных скачков. Потенциал ослабления рубля к концу года ограничен, и дальнейшее значительное укрепление маловероятно без появления новых внешних драйверов», — подытожила аналитик.