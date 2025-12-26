Названы главные причины нового ослабления доллара

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.
Рынок реагирует на общий спад доллара на глобальных рынках и уменьшение интереса к валютным позициям перед продолжительными выходными. Перед новогодними праздниками специалист не прогнозирует значительных колебаний курса.
Обычно в этот период снижается ликвидность, крупные участники стремятся закрыть позиции, а у населения уже давно сформирован основной валютный спрос, пояснила эксперт. В таких условиях курс обычно движется в боковом диапазоне с умеренными колебаниями.
«Наш базовый сценарий — доллар останется в относительно узком диапазоне без сильных скачков. Потенциал ослабления рубля к концу года ограничен, и дальнейшее значительное укрепление маловероятно без появления новых внешних драйверов», — подытожила аналитик.