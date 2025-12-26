Kazakhstan Energy Investment: совместный отчёт Китая и Казахстана по зелёной энергии

23 декабря 2025 года «Kazakhstan Energy Investment», Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (ИРВЕЦА КАОН) и Ассоциация возобновляемых источников энергии (ВИЭ) «Qazaq Green» совместно опубликовали отчет «Базовый опыт, трудности и вызовы, а также направления развития китайско-казахстанского сотрудничества в области чистой энергетики».
Настоящий отчет подготовлен на основе отраслевых исследований последних трех лет с обновлением ряда статистических данных. Он ставит своей целью обобщить базовый опыт китайско-казахстанского сотрудничества в области чистой энергетики, проанализировать существующие проблемы и вызовы, а также предложить направления дальнейшего углубления сотрудничества.
В отчете указывается, что за последние более чем десять лет китайско-казахстанское сотрудничество в области чистой энергетики достигло значительных результатов и накопило ряд успешных подходов, заслуживающих систематизации. В настоящее время взаимодействие двух стран переживает этап трансформации и модернизации в таких направлениях, как модели разработки проектов, структуры финансирования, технологическая координация и механизмы сотрудничества. Под стратегическим руководством лидеров двух государств и при активной поддержке профильных ведомств сотрудничество в области ВИЭ обладает широчайшими перспективами дальнейшего развития.
В отчете подчеркивается, что только придерживаясь принципов «совместного обсуждения, совместного строительства и совместного пользования результатами», а также продвигая модели сотрудничества к более высоким стандартам, большей устойчивости и ориентированности на повышение благосостояния населения, можно превратить огромный потенциал китайско-казахстанского партнерства в области чистой энергетики в мощный импульс для регионального энергоперехода и зеленого развития. Это позволит совместно открыть новую главу сотрудничества между Китаем и Казахстаном, а также всего Центрально-Азиатского региона в области зеленой энергетики.
С момента стратегического сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь» и новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол» сотрудничество двух стран в сфере ВИЭ достигло скачкообразного развития. Ряд знаковых проектов, таких как Жанатасский ветроэнергетический проект, не только ликвидировал дефицит электроэнергии в регионе, но и стал наглядной практикой совместного строительства «Зеленого Шелкового пути». Выступая в качестве интегрированной опорной платформы State Power Investment Corporation (SPIC) в Казахстане, ТОО «Kazakhstan Energy Investment» глубоко интегрирует передовые в мире технологии в области ВИЭ и преимущества полной отраслевой цепочки с ресурсным потенциалом и стратегическими потребностями развития Казахстана, внося весомый вклад в процесс достижения углеродной нейтральности и энергетический переход в стране, активно способствуя устойчивому развитию местной экономики и общества.