Kazakhstan Energy Investment: совместный отчёт Китая и Казахстана по зелёной энергии

С момента стратегического сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь» и новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол» сотрудничество двух стран в сфере ВИЭ достигло скачкообразного развития. Ряд знаковых проектов, таких как Жанатасский ветроэнергетический проект, не только ликвидировал дефицит электроэнергии в регионе, но и стал наглядной практикой совместного строительства «Зеленого Шелкового пути». Выступая в качестве интегрированной опорной платформы State Power Investment Corporation (SPIC) в Казахстане, ТОО «Kazakhstan Energy Investment» глубоко интегрирует передовые в мире технологии в области ВИЭ и преимущества полной отраслевой цепочки с ресурсным потенциалом и стратегическими потребностями развития Казахстана, внося весомый вклад в процесс достижения углеродной нейтральности и энергетический переход в стране, активно способствуя устойчивому развитию местной экономики и общества.