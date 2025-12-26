Хищение имущества Qarmet на 1,8 млрд тенге расследует АФМ

В 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки. Однако Ким С. Г., имея свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.