Хищение имущества Qarmet на 1,8 млрд тенге расследует АФМ

Как указывается в Сети, задержание, по всей видимости, связано с хищениями в компании ArcelorMittal. Агентство по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале ответило на запросы СМИ.
Ведомство проводит расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Сергея Кима по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (правопреемником которого является АО «Qarmet»).
В 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки. Однако Ким С. Г., имея свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.
Для обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме было привлечено аффилированное охранное предприятие — ТОО «Кузет 2050». Сотрудники этого предприятия фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта.
Похищенное имущество Ким С. Г. легализовал через подконтрольные ему ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб».
В результате противоправных действий было похищено более 31 тысячи тонн продукции на общую сумму свыше 1,8 миллиарда тенге.
Подозреваемый Ким был помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжает свою работу.