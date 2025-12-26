Прокуратура вернула в собственность Ямала имущество «Салехардэнерго» за 255 млн

Мэрия передала коммунальное имущество в 2023 году.
В Салехарде в муниципальную собственность вернули имущество АО «Салехардэнерго», которое мэрия передала компании в 2023 году. В перечне — котельная, инженерные сети и другие сооружения стоимостью более 255 млн рублей. Об этом сообщает окружная прокуратура.
«Установлено, что администрацией Салехарда в 2023 году переданы в собственность АО “Салехардэнерго” объекты жилищно-коммунального хозяйства в том числе, котельная, инженерные сети и другие сооружения, рыночная стоимость которых превышает 255 млн рублей», — говорится в релизе надзорного ведомства.
По данным источника, мэрия передала это имущество без проведения конкурентных процедур и инвестиционной программы. «[Это] исключало возможность передачи публичного имущества в собственность юридического лица», — подчеркивают в прокуратуре и добавляют, что сделку удалось оспорить в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Имущество возвращено в публичную собственность. Решение вступило в силу.