Прокуратура вернула в собственность Ямала имущество «Салехардэнерго» за 255 млн

По данным источника, мэрия передала это имущество без проведения конкурентных процедур и инвестиционной программы. «[Это] исключало возможность передачи публичного имущества в собственность юридического лица», — подчеркивают в прокуратуре и добавляют, что сделку удалось оспорить в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Имущество возвращено в публичную собственность. Решение вступило в силу.