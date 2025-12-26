В китайских автомобильных шинах обнаружили превышение канцерогенов

Среди лидеров антирейтинга по содержанию вредных масел, применяемых для удешевления производства, оказались шины Hifly HF201 (превышение в 7,7 раза), Mirage MR-162 (в 7,5 раза) и Sunfull SF-688 (в 5,2 раза). Также значительные превышения выявлены у брендов Ovation, Kustone и GoForm.
Опасность этих веществ заключается в том, что они выделяются в окружающую среду вместе с микрочастицами износа шин во время движения автомобиля. Кроме того, риски для здоровья возникают при последующей переработке таких покрышек, если их крошка используется в качестве покрытия для детских или спортивных площадок либо как добавка в асфальт.
Ранее сообщалось, что автовладельцев в России могут оштрафовать за использование зимних шин с глубиной протектора менее четырёх миллиметров. Требования к зимним шинам прописаны в техрегламенте Таможенного союза. В документе и в российских ПДД указано, что шина с маркировкой 3PMSF («снежинка») считается непригодной при остаточной глубине протектора менее 4 мм.
