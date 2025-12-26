Лондон заявил о крупнейшем за 40 лет объеме экспорта оружия

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.