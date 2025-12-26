Челябинский «Мечел» заключит крупные сделки, из-за которых выкупал акции

Акционеры «Мечела» согласились с серией крупных сделок, которые коснутся более половины активов группы.
Челябинский холдинг «Мечел» заключит сделки, из-за которых выкупал акции. Как следует из протокола внеочередного общего собрания акционеров, цена сделки превысит 50% стоимости имущества.
«Предоставить согласие на совершение ПАО “Мечел” крупной сделки, цена которой составляет более 50% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок», — отмечено в документе. Протокол есть в распоряжении URA.RU.
Акционеры приняли решение не раскрывать данные об условиях взаимосвязанных сделок, включая цену, ее сторонах и выгодоприобретателях. ТАСС уточнил, что акционеры одобрили поручительство по трем кредитным сделкам с ВТБ. Их заключение снизит нагрузку на денежный поток в размере 74 млрд рублей.
В разговоре с масс-медиа директора финуправления Александра Овчинникова прозвучало, что оптимизация графиков погашения основного долга по кредитам состоялась в конце 2024 года. В результате холдинг смог отодвинуть выплаты до конца 2026 года. Дополнительные договоренности с банками в 2025 году снизили нагрузку по уплате процентов и лизинговых платежей. В течение двух лет снижение по ним составит 41 млрд рублей, по основному долгу — около 91 млрд. Кроме переноса «тела» долга на 2027−2030 годы, с августа 2025 по январь 2027 года действуют пониженные ставки процентов, что за 2025−2026 годы сократит нагрузку на 74 млрд рублей.
Несогласные могли продать акции. Цену выкупа «Мечел» определил: для обыкновенных акций 82,03 рубля за бумагу, для привилегированных — 79,25 рубля. Проведенная оценка активов показала, что реальная цена акций в два раза ниже биржевой. Стоимость обыкновенных акций «Новосибирская оценочная кампания» определила в 32,67 рубля, привилегированных —20,58 рубля. После новостей о заседании акционеров капитализация на Мосбирже выросла, а затем началось снижение. Купить бумаги в 26 декабря в 10:13 по уральскому времени можно было по 74,86 рубля и 65,25 рубля.
На внеочередном собрании акционеры «Мечела» досрочно прекратили полномочия всего предыдущего совета директоров. Был избран новый состав совета, персональный список которого остался скрытым.