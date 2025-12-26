Челябинский «Мечел» заключит крупные сделки, из-за которых выкупал акции

В разговоре с масс-медиа директора финуправления Александра Овчинникова прозвучало, что оптимизация графиков погашения основного долга по кредитам состоялась в конце 2024 года. В результате холдинг смог отодвинуть выплаты до конца 2026 года. Дополнительные договоренности с банками в 2025 году снизили нагрузку по уплате процентов и лизинговых платежей. В течение двух лет снижение по ним составит 41 млрд рублей, по основному долгу — около 91 млрд. Кроме переноса «тела» долга на 2027−2030 годы, с августа 2025 по январь 2027 года действуют пониженные ставки процентов, что за 2025−2026 годы сократит нагрузку на 74 млрд рублей.