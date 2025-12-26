Как энергетику Салехарда незаконно приватизировали: подробности скандала

Акционерное общество стало собственником 15 крупнейших объектов городской энергетики.
Прокуратура Ямала только в кассации смогла оспорить сделку по передаче объектов теплоэнергетики Салехарда — обширные теплосети, котельные — в собственность компании «Салехардэнерго». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу ведомства. Суд обязал предприятие вернуть в муниципальную собственность 15 объектов коммунальной инфраструктуры. Подробности спора между прокуратурой, мэрией Салехарда и акционерным обществом — в материале URA.RU.
Предыстория конфликта: спорные договоры о приватизации между мэрией и «Салехардэнерго».
Единственным акционером общества является.
муниципальное образование «город Салехард».
В 2023 году администрация города Салехарда приняла решение о приватизации ряда объектов коммунальной инфраструктуры. Как следует из постановления от 31 июля 2023 года, муниципальное имущество подлежало приватизации путем внесения в качестве вклада в уставный капитал АО «Салехардэнерго» в порядке оплаты дополнительных акций общества.
Затем управление имущественных отношений администрации Салехарда подписало с АО «Салехардэнерго» два договора купли-продажи: от 31 июля 2023 года № 1 и от 21 сентября 2023 года № 2. По этим договорам в собственность общества передали 15 объектов коммунальной инфраструктуры, включая котельные, тепловые пункты и сети теплоснабжения.
Сюда входит инженерное обеспечение нескольких городских кварталов, микрорайона Кнунянца, здания окружного правительства, Госархива, речного вокзала, концертного зала (Чубынина — Арктическая) и других объектов. Общая рыночная стоимость переданного имущества составила 255,33 миллиона рублей.
Позиция прокуратуры: приватизация прошла с нарушением закона.
Прокуратура не остановилась на итогах апелляции.
Основной аргумент прокуратуры в суде заключался в нарушении порядка приватизации объектов теплоснабжения. Отчуждение муниципального имущества возможно только после утверждения инвестиционных программ. В данном случае такие программы отсутствовали, что делало сделки недействительными.
Прокуратура также указала, что наличие в постановлении администрации абстрактных формулировок об инвестиционных и эксплуатационных обязательствах не соответствует требованиям законодательства. Фактически ответственность за реализацию этих требований муниципалитет оставил на усмотрение нового собственника.
Позиция «Салехардэнерго»: инвестпрограммы не требовались.
Представители АО «Салехардэнерго», управления имущественных отношений и департамента тарифной политики ЯНАО придерживались иной позиции. Они утверждали, что спорные объекты инфраструктуры до момента приватизации не принадлежали какому-либо унитарному предприятию и не находились во временном владении общества.
По их мнению, это делало невозможным утверждение инвестиционной программы в отношении данного имущества. При этом они ссылались на то, что общество приняло на себя эксплуатационные и инвестиционные обязательства, что якобы исключало нарушение публичного интереса.
Важным аспектом дела стало то, что единственным акционером АО «Салехардэнерго» является муниципалитет, то есть собственник муниципального имущества даже после приватизации косвенно сохранил контроль над объектами.
Что решил суд по спору между прокуратурой, мэрией и «Салехардэнерго».
Арбитражный суд ЯНАО и Восьмой арбитражный апелляционный суд отказали прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Они посчитали, что приватизация объектов была правомерной, несмотря на отсутствие утвержденных инвестиционных программ.
Суды приняли во внимание, что спорные объекты были введены в эксплуатацию после утверждения инвестиционной программы общества на 2016 — 2025 годы, а затраты на мероприятия по улучшению технических характеристик объектов отнесены на общество. Это, по их мнению, исключало нарушение публичного интереса.
Решение Арбитражного суда ЯНАО было принято 25 июня 2025 года и оставлено без изменений постановлением апелляционного суда от 2 сентября 2025 года. Не согласившись с этими решениями, прокуратура пошла в кассацию.
Позиция кассации по спору прокуратуры, мэрии и «Салехардэнерго».
КАС принял принципиально иное решение.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев кассационную жалобу прокуратуры, пришел к принципиально иным выводам. Передать в частную собственность объекты коммунальной инфраструктуры действительно можно, однако новый собственник обязан не только содержать, но и развивать эти объекты.
Суд кассационной инстанции отметил, что нельзя приватизировать объекты теплоснабжения без утвержденных инвестиционных программ, даже если такие объекты не включены в соответствующую схему теплоснабжения или находятся в собственности нерегулируемой организации. Такие исключения законом не предусмотрены.
Итоговое решение КАС по спору прокуратуры, мэрии и «Салехардэнерго».
Кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и принял новый судебный акт, которым признал недействительными оба договора купли-продажи акций. Суд применил последствия недействительности сделок, обязав АО «Салехардэнерго» вернуть муниципалитету все имущество, переданное по актам приема-передачи от 31 июля и 21 сентября 2023 года. Постановление КАС может быть обжаловано сторонами в Судебной коллегии Верховного Суда РФ в течение двух месяцев.
Возврат объектов в муниципальную собственность поставит вопрос об их дальнейшей эксплуатации и управлении. Администрации города предстоит решить, будет ли она самостоятельно управлять этими объектами или передаст их в пользование какой-либо организации на законных основаниях.