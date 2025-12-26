В челябинском городе реконструируют здание школы 70-летней давности. Фото

Школу построили в 1957 году в стиле неоклассицизма.
В Снежинске Челябинской области займутся реконструкцией объекта культурного наследия «Первое здание школы». Объект был построен в 1957 году в стиле неоклассицизма, сообщается на сайте госреестра.
«Проведение работ по сохранению (приспособлению к современным условиям) объекта культурного наследия местного значения “Первое здание школы (первое здание “соцгорода”) города Снежинска”. Объект находится на улице 40 лет Октября, 7», — сообщается на сайте.
Реконструкцией объекта культурного наследия займется МАУ «Парк культуры и отдыха». Бывшее здание школы в Снежинске — один из объектов с наиболее богатым архитектурно-декоративным решением фасадов. При этом оно было построено в период борьбы с излишествами. Здание ценное с градостроительной и архитектурной точки зрения.
Здание было возведено по проекту, разработанному архитекторами А. К. Чалдымовым и В. И. Степановым. Школа построена на 880 учащихся. По такому же проекту построены школы в некоторых городах СССР. В их числе — Челябинск, Златоуст, Копейск, Нижний Тагил и Казань.
Здание школы представляет собой градостроительную и архитектурную ценность.