В челябинском городе реконструируют здание школы 70-летней давности. Фото

Реконструкцией объекта культурного наследия займется МАУ «Парк культуры и отдыха». Бывшее здание школы в Снежинске — один из объектов с наиболее богатым архитектурно-декоративным решением фасадов. При этом оно было построено в период борьбы с излишествами. Здание ценное с градостроительной и архитектурной точки зрения.