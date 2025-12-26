В Курганской области на 30% увеличили набор сотрудников на заводы

Кроме того, система среднего профессионального образования в регионе полностью переориентирована под конкретные потребности предприятий. Набор на рабочие специальности увеличен на 30%, студенты проходят производственную практику непосредственно на заводах и в организациях, а представители компаний входят в попечительские советы колледжей и техникумов и могут корректировать до 30% учебных планов. Это позволяет, как указали в ведомстве, оперативно учитывать изменения в технологиях и структуре производства.