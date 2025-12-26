В Курганской области на 30% увеличили набор сотрудников на заводы

Курганские власти рассказали, как помогают заводам найти сотрудников.
В Курганской области на 30% увеличили набор сотрудников. Правительство усилило помощь местным предприятиям в кадровом вопросе. К работе на заводах также привлекают студентов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.
«За время реализации проекта “Кадры под ключ” Курганской области удалось закрыть потребность оборонных предприятий в наиболее востребованных рабочих и инженерных кадрах для исполнения гособоронзаказа, к работе на производствах были активно привлечены студенты системы среднего профессионального образования», — сообщает пресс-служба курганского правительства.
Кроме того, система среднего профессионального образования в регионе полностью переориентирована под конкретные потребности предприятий. Набор на рабочие специальности увеличен на 30%, студенты проходят производственную практику непосредственно на заводах и в организациях, а представители компаний входят в попечительские советы колледжей и техникумов и могут корректировать до 30% учебных планов. Это позволяет, как указали в ведомстве, оперативно учитывать изменения в технологиях и структуре производства.
Также за несколько лет регистрируемая безработица в Курганской области снизилась в 39 раз и сейчас составляет 0,2%. При корректировке контрольных цифр приема акцент сделали на направлениях, которые востребованы работодателями в средне- и долгосрочной перспективе. В 2,2 раза увеличено число бюджетных мест по направлению «Промышленные и инженерные технологии», где готовят операторов станков с ЧПУ, слесарей, сварщиков, электриков, машинистов кранов. Полностью убраны бюджетные места по профессиям юрист, экономист, продавец.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по итогам января — августа 2025 года зафиксирован рекордный рост промышленного производства — 121,7%. Регион сохраняет первое место в стране по данному показателю.