«Россети Тюмень» тоже требуют вернуть активы «Салехардэнерго» Ямалу: подробности иска

По данным источника, спорные объекты АО «Салехардэнерго» получил от Управления имущественных отношений мэрии Салехарда по акту приема-передачи имущества, датированном 30 ноября 2024 года. В качестве ответчиков по делу выступают три стороны: администрация Салехарда, Управление имущественных отношений и АО «Салехардэнерго». К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены АО «Северная энергетическая компания» и окружная прокуратура. Судебное разбирательство назначено на 3 февраля 2026 года.