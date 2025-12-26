«Россети Тюмень» тоже требуют вернуть активы «Салехардэнерго» Ямалу: подробности иска

«Россети» намерены оспорить приватизацию 37 объектов салехардской энергетики.
В Арбитражном суде Ямала рассматривается дело о признании недействительной сделки по приватизации муниципального имущества компанией «Салехардэнерго». Истец «Россети Тюмень» требует признать ничтожной передачу 37 объектов электросетевого хозяйства. Судебное разбирательство назначено на начало февраля 2026 года, следует из определения суда. Ранее в аналогичном конфликте победила прокуратура — «Салехардэнерго» вернет муниципалитету 15 объектов теплоэнергетики.
Как следует из отчета о движении дел, АО «Россети Тюмень» обратилось в Арбитражный суд ЯНАО с требованием признать недействительной сделку по приватизации муниципального имущества, оформленную договором купли-продажи акций от 30 ноября 2024 года. Истец оспаривает законность передачи в уставный капитал АО «Салехардэнерго» 37 объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении к договору.
По данным источника, спорные объекты АО «Салехардэнерго» получил от Управления имущественных отношений мэрии Салехарда по акту приема-передачи имущества, датированном 30 ноября 2024 года. В качестве ответчиков по делу выступают три стороны: администрация Салехарда, Управление имущественных отношений и АО «Салехардэнерго». К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены АО «Северная энергетическая компания» и окружная прокуратура. Судебное разбирательство назначено на 3 февраля 2026 года.
Аналогичный спор уже завершился в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Окружная прокуратура оспорила сделку по передаче объектов теплоэнергетики Салехарда — обширные теплосети, котельные — в собственность компании «Салехардэнерго». Суд обязал предприятие вернуть в муниципальную собственность 15 объектов коммунальной инфраструктуры.