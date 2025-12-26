Гострудинспекция Башкирии расследовала ЧП на нефтяном месторождении

Во время расследования выяснилось, что бригада не была обеспечена необходимым стропом для безопасного перемещения превентора. Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю, кроме неудовлетворительной организации производства работ, привело то, что работник нарушил требования инструкции по охране труда. Пострадавший не применил вспомогательный крючок при развороте груза и находился в опасной зоне.