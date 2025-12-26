В 2026 году в Новосибирской области реализуют 72 социально значимых проекта. На развитие инфраструктуры региона в рамках этих инициатив выделено около 43 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Всего на рассмотрение комиссии поступила 151 заявка на реализацию социально значимых проектов. Представленные инициативы были направлены на благоустройство общественных территорий и памятников, развитие сфер культуры, физической культуры и спорта, — рассказали в пресс-службе.
Наибольшую активность в подаче заявок проявили Мошковский, Сузунский, Татарский, Каргатский, Коченёвский, Черепановский районы и Маслянинский муниципальный округ.
Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на сайте министерства.