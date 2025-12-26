Красноярские застройщики стали меньше строить однокомнатных квартир

В Красноярске застройщики стали меньше строить однокомнатных квартир. Как сообщили в городском департаменте градостроительства, об этом говорят данные о вводе жилья за последние 10 лет.
Так, в 2015—2016 годах доля «однушек» в новостройках составляла больше 50%, а в 2023—2024 эта цифра снизилась более чем на 10%.
В 2016 году однокомнатное жилье составляло 56% от общего количества сданных квартир. В 2019-м этот показатель был уже на уровне 50%, в 2021-м — 40%. В 2023-м эту цифру специалисты фиксируют на отметке 31%.
По предварительным расчетам, в 2025 году доля «однушек» составит ниже 35%.
