Структура «Роскосмоса» взыскала с пермского АО «Протон-ПМ» почти 42 млн рублей

Как следует из решения суда, с ответчика должно быть взыскано 34,589 млн руб. основного долга, а также 6,548 млн руб. неустойки и 780 тыс. руб. судебных расходов. РКК «Энергия» требовала взыскать 54,589 млн руб. задолженности по договору от 16 февраля 2023 года, суть которого не раскрывается.