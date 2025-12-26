Структура «Роскосмоса» взыскала с пермского АО «Протон-ПМ» почти 42 млн рублей

Как следует из решения суда, с ответчика должно быть взыскано 34,589 млн руб. основного долга, а также 6,548 млн руб. неустойки и 780 тыс. руб. судебных расходов. РКК «Энергия» требовала взыскать 54,589 млн руб. задолженности по договору от 16 февраля 2023 года, суть которого не раскрывается.
РКК «Энергия» занимается разработкой и производством пилотируемых космических кораблей, автоматических космических систем, разработкой и изготовлением средств выведения в интересах ГК «Роскосмос» и в рамках международных космических программ.
АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. Выручка пермского завода в прошлом году составила 9,066 млрд руб., чистая прибыль — 20,76 млн руб.