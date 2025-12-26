Полмиллиарда рублей в долг Братску даст «Сбербанк»

Являясь единственным участником аукционов, «Сбербанк» не участвовал в торгах — займы будут предоставлены городу по максимальным ставкам, под которые мэрия Братска была готова их оформить: 20,45% и 20,47% годовых. Прибыль «Сбербанка» в виде процентов составит более 185 миллионов рублей. Ранее власти Братска объявляли торги на предоставление в кредит полмиллиарда рублей под более низкие проценты, но такое предложение банки не заинтересовало.
Один кредит власти Братска берут в размере 260 миллионов рублей на 500 дней, второй — в размере 240 миллионов рублей на 840 дней.
Братск остается одним из самых закредитованных городов Иркутской области. По данным на 1 декабря, муниципальный долг города составляет 1,92 миллиарда рублей, из которых на бюджетные кредиты приходится 689,5 миллиона рублей и на коммерческие — 1,2 миллиарда.