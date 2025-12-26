Полмиллиарда рублей в долг Братску даст «Сбербанк»

Являясь единственным участником аукционов, «Сбербанк» не участвовал в торгах — займы будут предоставлены городу по максимальным ставкам, под которые мэрия Братска была готова их оформить: 20,45% и 20,47% годовых. Прибыль «Сбербанка» в виде процентов составит более 185 миллионов рублей. Ранее власти Братска объявляли торги на предоставление в кредит полмиллиарда рублей под более низкие проценты, но такое предложение банки не заинтересовало.