Полмиллиарда рублей в долг Братску даст «Сбербанк»

В Братске определили финансовую организацию, которая предоставит городу два коммерческих займа на общую сумму 500 миллионов рублей. Единственным участником соответствующих аукционов стал «Сбербанк». С ним власти Братска уже заключили муниципальные контракты на предоставление кредитов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Являясь единственным участником аукционов, «Сбербанк» не участвовал в торгах — займы будут предоставлены городу по максимальным ставкам, под которые мэрия Братска была готова их оформить: 20,45% и 20,47% годовых. Прибыль «Сбербанка» в виде процентов составит более 185 миллионов рублей. Ранее власти Братска объявляли торги на предоставление в кредит полмиллиарда рублей под более низкие проценты, но такое предложение банки не заинтересовало.

Один кредит власти Братска берут в размере 260 миллионов рублей на 500 дней, второй — в размере 240 миллионов рублей на 840 дней.

Братск остается одним из самых закредитованных городов Иркутской области. По данным на 1 декабря, муниципальный долг города составляет 1,92 миллиарда рублей, из которых на бюджетные кредиты приходится 689,5 миллиона рублей и на коммерческие — 1,2 миллиарда.