Узбекистан и Хакасия наметили направления двустороннего сотрудничества — в каких сферах

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Власти Узбекистана и Хакасии обсуждают развитие двустороннего сотрудничества, прежде всего в экспорте плодоовощной продукции и крупного рогатого скота. Речь также идет об открытии прямого авиарейса Ташкент — Абакан. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова с министром экономического развития Хакасии Романом Ковтуном, сообщает ИА «Дунё».