В Омске трамваи и троллейбусы украсили к Новому году

В омском электротранспорте к Новому году украсили салоны трамваев и троллейбусов — лучшие варианты выбрали в ходе традиционного конкурса. В нём участвовали экипажи девяти троллейбусов и пяти трамвайных вагонов.
Главная задача конкурса — создать праздничное настроение для пассажиров. При этом оформление должно соответствовать всем требованиям безопасности: санитарным нормам, правилам охраны труда, электро- и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.
Самых креативных водителей и кондукторов на предприятии поощряют денежными премиями, а все участники получают призы. Как отмечают организаторы, самой важной наградой для сотрудников остаются улыбки пассажиров и бережное отношение к новогодним композициям.
Празднично оформленные трамваи и троллейбусы уже вышли на линии. Радовать омичей и гостей города они будут до 15 января.