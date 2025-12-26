Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на 19% в Ростовской области

В хозяйствах Ростовской области отметили снижение поголовья сельхозживотных.

Источник: Комсомольская правда

Количество крупного рогатого скота в хозяйствах Ростовской области за год сократилось на 18,9% и составило 500,4 тысячи голов (81,1% к уровню прошлого года). К такому выводу пришли в Ростовстате после анализа данных по состоянию на 1 декабря 2025 года.

В частности, до 243,1 тысячи или на 17% за год снизилось поголовье коров (83% к 1 декабря 2024 года).

Численность свиней к началу декабря достигла 299,2 тысячи голов или 94% к такому же периоду прошлого года. Овец и коз оказалось 569,4 тысячи или 66,9% по сравнению с 2024 годом.