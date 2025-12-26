Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на 19% в Ростовской области

Количество крупного рогатого скота в хозяйствах Ростовской области за год сократилось на 18,9% и составило 500,4 тысячи голов (81,1% к уровню прошлого года). К такому выводу пришли в Ростовстате после анализа данных по состоянию на 1 декабря 2025 года.