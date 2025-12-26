Омичам предлагают больше 100 тысяч рублей на складских вакансиях

Самый заметный рост по уровню предлагаемых зарплат пришёлся на линейные профессии. Лидерами стали упаковщики: средние предложения для них выросли на 62% и достигли 92 052 рубля в месяц. Существенно увеличились и предложения для сотрудников склада — на 53%, до 107 707 рублей. У комплектовщиков рост составил 45% (до 93 817 рублей), у грузчиков — 26% (до 91 938 рублей), у кладовщиков — 22% (до 88 637 рублей).