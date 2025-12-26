Омичам предлагают больше 100 тысяч рублей на складских вакансиях

Осенью 2025 года работодатели в сегменте маркетплейсов заметно активизировали найм перед пиковым зимним сезоном. Как сообщили эксперты «Авито Работы», компании на фоне роста онлайн-заказов и увеличения объёмов доставки усиливали команды, а средняя предлагаемая зарплата в отрасли за год выросла на 32% — до 83 401 рубля в месяц.
В исследовании уточняется, что речь идёт о средних предложениях, рассчитанных на основе зарплатных вилок из вакансий. Фактический доход, как отмечают аналитики, может отличаться в зависимости от формата занятости, графика и количества смен.
Самый заметный рост по уровню предлагаемых зарплат пришёлся на линейные профессии. Лидерами стали упаковщики: средние предложения для них выросли на 62% и достигли 92 052 рубля в месяц. Существенно увеличились и предложения для сотрудников склада — на 53%, до 107 707 рублей. У комплектовщиков рост составил 45% (до 93 817 рублей), у грузчиков — 26% (до 91 938 рублей), у кладовщиков — 22% (до 88 637 рублей).
Среди офисных позиций рост был более умеренным. У менеджеров по работе с клиентами средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 13% и составила 78 891 рубль. У менеджеров по работе с маркетплейсами показатель вырос на 10% — до 67 779 рублей в месяц.
Отдельно в «Авито Работе» отметили динамику спроса на специалистов. По росту числа вакансий лидируют стикеровщики — количество предложений увеличилось на 88%, а средняя предлагаемая зарплата составила 66 250 рублей. Также заметно вырос спрос на курьеров — на 75%, при среднем предложении 89 692 рубля. Упаковщики вошли в число лидеров и по найму: вакансий для них стало больше на 54% (92 052 рубля).
Аналитики связывают рост зарплатных предложений и спроса на работников складов, пунктов выдачи и доставки с сезонным увеличением заказов. В таких условиях компании стремятся быстрее закрывать позиции и удерживать персонал, что отражается и на темпах найма, и на уровне предлагаемых доходов.
