В Узбекистане появится система льготных автокредитов для электрокаров и программа поддержки замены старых автомобилей

Скоро в стране будет внедрена система экологических стикеров (экостикеров). Автомобили, выбрасывающие в атмосферу большое количество вредных веществ, столкнутся с ограничением въезда в столицу, областные центры и другие крупные города.
Для владельцев таких машин предусмотрены меры поддержки от государства. В частности, при замене старого автомобиля на новый или установке специального фильтра на двигатель можно будет получить компенсацию части процентной ставки по автокредиту или субсидию на часть расходов. Для этого создадут отдельный фонд.
Отдельно Президент объявил о запуске пятилетней программы по увеличению числа экологичных автомобилей.
Покупка отечественных электромобилей будет поддерживаться автокредитами под 12% годовых.
Для предпринимателей, желающих организовать зарядные станции для электромобилей, предусмотрены льготные кредиты под 10% годовых. Также появится возможность приобрести земельные участки для таких станций на аукционе по цене в два раза ниже рыночной.
Государство компенсирует стоимость электроэнергии, если при зарядке электромобилей на станциях цена за 1 кВт·ч превышает 300 сумов — разницу оплатит бюджет.
Для граждан, предоставляющих услуги такси на электромобилях, также будет введён ряд льгот и стимулирующих мер.
Таким образом, власти Узбекистана делают ставку на поощрение экологичного транспорта, постепенное обновление автопарка и поддержку развития зарядной инфраструктуры, чтобы сделать города чище и современнее.