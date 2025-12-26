В Узбекистане появится система льготных автокредитов для электрокаров и программа поддержки замены старых автомобилей

Для владельцев таких машин предусмотрены меры поддержки от государства. В частности, при замене старого автомобиля на новый или установке специального фильтра на двигатель можно будет получить компенсацию части процентной ставки по автокредиту или субсидию на часть расходов. Для этого создадут отдельный фонд.