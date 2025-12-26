В Перми приступили к строительству нового корпуса Инженерной школы

Школа будет рассчитана на 1050 учащихся, в ней появятся 42 класса, кабинеты по различным специальностям: кабинет иностранных языков с мобильным лингафонным оборудованием, кабинеты информационных и вычислительных технологий, изо, музыки, ОБЖ, лабораторные кабинеты по физике, биологии и химии, мастерская по обработке тканей, столярная и слесарская, кабинет кулинарии и домоводства.