Вместо лыжной базы: в Челябинске построят жилой квартал и спортивный комплекс

«Мы понимаем, что лыжная база — это ценное пространство для города. Долгие годы здесь были сосредоточены спортивные и рекреационные функции. Люди играли в футбол, катались на коньках и лыжах, отдыхали в парке, играли в городки. Все эти возможности мы сохраним. Но одновременно наши социсследования показывают, что у местных жителей сформировался запрос на обновление инфраструктуры, упорядочивание застройки и благоустройство территории», — прокомментировал директор филиала Брусники в Челябинске и Перми Дмитрий Ступин сайту «Деловой квартал».