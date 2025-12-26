Вместо лыжной базы: в Челябинске построят жилой квартал и спортивный комплекс

«Мы понимаем, что лыжная база — это ценное пространство для города. Долгие годы здесь были сосредоточены спортивные и рекреационные функции. Люди играли в футбол, катались на коньках и лыжах, отдыхали в парке, играли в городки. Все эти возможности мы сохраним. Но одновременно наши социсследования показывают, что у местных жителей сформировался запрос на обновление инфраструктуры, упорядочивание застройки и благоустройство территории», — прокомментировал директор филиала Брусники в Челябинске и Перми Дмитрий Ступин сайту «Деловой квартал».
Проект охватывает участок в границах Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы. В рамках проекта также появится современный спортивный комплекс с круглогодичным полем для мини-футбола, залом для настольного тенниса и пунктом проката инвентаря. Для местной Школы каратэ, которая сейчас располагается в здании лыжной базы, построят отдельное новое здание, которое после завершения работ передадут городу. Его площадь будет в полтора раза больше нынешней.
Все парковочные места в новом квартале будут организованы под землёй. Девелопер также планирует создать новые пешеходные маршруты, чтобы повысить доступность объектов и связанность района.
