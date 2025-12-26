Челябинская область получит 840 млн рублей на модернизацию сферы ЖКХ

Челябинской области выделят из федеральной казны 840,47 млн рублей. Деньги предназначены для модернизации сферы ЖКХ. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
В документе указано, что федеральный Минстрой теперь обязан заключить дополнительные соглашения о предоставлении субсидий до конца финансового года.
Субсидия Южному Уралу — одна из самых крупных. Больше получили только Татарстан (2,1 млрд рублей), Тульская область (975 млн рублей) и Краснодарский край (903 млн рублей).