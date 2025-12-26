Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область получит 840 млн рублей на модернизацию сферы ЖКХ

Южный Урал получит из федерального бюджета деньги на ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Челябинской области выделят из федеральной казны 840,47 млн рублей. Деньги предназначены для модернизации сферы ЖКХ. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В документе указано, что федеральный Минстрой теперь обязан заключить дополнительные соглашения о предоставлении субсидий до конца финансового года.

Субсидия Южному Уралу — одна из самых крупных. Больше получили только Татарстан (2,1 млрд рублей), Тульская область (975 млн рублей) и Краснодарский край (903 млн рублей).