В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

В Евразийском экономическом союзе за 10 месяцев 2025 года зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщила пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.

«За 10 месяцев 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 0,7%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 8,3%), Беларуси (на 6,6%), Кыргызстане (на 2,1%) и Армении (на 0,2%)», — говорится в сообщении.

Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран Союза.

При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (14,9%) и Казахстане (11,7%). Рост показателя по Союзу составил 0,5%.