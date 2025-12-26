В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

«За 10 месяцев 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 0,7%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 8,3%), Беларуси (на 6,6%), Кыргызстане (на 2,1%) и Армении (на 0,2%)», — говорится в сообщении.