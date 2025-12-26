Стоимость строительства обхода Адлера выросла до 100 млрд рублей

«Более 100 млрд руб. будет стоить проект. Там более восьми километров тоннеля, очень сложная развязка. Дороги в Сочи сложные — горы, грунты. Сейчас получили экспертизы и рассчитываем завершить работу в 2027 году», — отметил он.