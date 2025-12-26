В Москве прошел деловой завтрак «Net Zero. Перезагрузка»

Бахтина подчеркнула, что глобальная инициатива, которая помогает компаниям устанавливать научные цели по сокращению выбросов парниковых газов, для алюминиевой промышленности ничего внятного, адекватного за эти годы не предложил. «Методология SBTi, например, нас очень сильно дискриминировала в части компенсации — там компенсация при достижении Net Zero вообще не предусмотрена, все сокращения выбросов должны достигаться технологически, — рассказала Бахтина. — Нам все время говорили: “Нет, нет, нет. Это все дополнительная история, эдакая extra mile, вы сначала все, что возможно, должны закачать в технологии, а дальше, может быть, какую-то малую толику мы позволим вам компенсировать проектами природного характера”.