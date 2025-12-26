Новая купюра 1000 рублей вышла в обращение в соседней с Беларусью России

В соседней с Беларусью России вышла в обращение обновленная купюра номиналом 1000 российских рублей. Подробности рассказали в телеграм-канале Центробанка.
Так, с 26 декабря в России в обращение выпущена модернизированная банкнота номиналом 1000 рублей РФ. Обновленную банкноту отличают современный дизайн и усиленный защитный комплекс.
Дензнак посвящен Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу России. На лицевой стороне основным изображением является Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне купюры — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и знаменитый Дворец земледельцев в Казани.
В финучреждении обратили внимание на то, что новая банкнота 1000 российских рублей сохранила цветовую палитру, она бирюзового цвета.
Еще на купюрах можно найти QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с подробной информацией о признаках подлинности банкнот и художественном оформлении.
Модернизированная банкнота поступит в оборот постепенно — сначала в банковские учреждение, а также будет в обращении наравне с банкнотами образца 1997-го.
К слову, ранее в Нацбанке Беларуси рассказали, что среди всего объема подделок реже попадаются российские, белорусские рубли и евро — их доля составляет около 6,1%. Фальшивых долларов больше всего. И вот, какое заявление Нацбанк сделал о 89,9% фальшивых долларов в Беларуси.
