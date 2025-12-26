ЦБ РФ представил обновленные 1000 рублей

«Очередная попытка ЦБ обновить тысячерублевую купюру. Напомню, что предыдущая вызвала огромный скандал из-за предложенных вариантов дизайна ее оформления и последующего голосования. И вот еще один заход в этот раз по сути втихую с заменой этой тысячерублевки. Правда, почему-то это делается накануне новогодних праздников в один из самых суетных дней, когда людям особо не до новостей и тем более отслеживания дизайна новых купюр», — написал Кабанов в своем Telegram.