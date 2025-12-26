Квоты на алкоголь изменены в Беларуси

В Беларуси изменены квоты на производство алкогольной продукции в 2026 году. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 757 от 23 декабря 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, документом установлены квоты на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, дезсредств, антисептиков и ветеринарных средств, которые относятся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначающейся для реализации в Беларуси на 2026 год.
Например, этиловый спирт-сырец из пищевого сырья планируют произвести в объеме 1,1 миллиона декалитров, ректификованный этиловый спирт — 8,445 миллиона декалитров. Квота на водку и ликеро-водочные изделия составит 10,354 миллиона декалитров, натуральные фруктово-ягодные вина — 4,2527 миллиона декалитров, плодовые крепленые марочные вина (улучшенного качества и спецтехнологии) — 1,696 миллиона декалитров.
Кроме того, изменились квоты на производство игристых вин (объем определен в размере 2,256 миллиона декалитров), виноградных вин (3,788 миллиона), коньяка (1,152 миллиона), бренди (245 тысяч), виски (490 тысяч декалитров).
Еще на год выделена квота на производства 1 миллиона декалитров непищевого этилового спирта. А антисептические лекарства из числа непищевой спиртосодержащей продукции будут произведены в объеме 243 тысяч декалитров, ветсредств — 5 тысяч, дезинфицирующих средств — 137 тысяч декалитров.
