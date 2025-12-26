Квоты на алкоголь изменены в Беларуси

Еще на год выделена квота на производства 1 миллиона декалитров непищевого этилового спирта. А антисептические лекарства из числа непищевой спиртосодержащей продукции будут произведены в объеме 243 тысяч декалитров, ветсредств — 5 тысяч, дезинфицирующих средств — 137 тысяч декалитров.