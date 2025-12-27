В Красноярском крае завершили ремонт проблемного многоквартирного дома

В Енисейске после вмешательства прокуратуры отремонтировали многоквартирный дом, который долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в самой прокуратуре Красноярского края.
О проблеме стало известно в марте 2025 года во время приёма прокурора края в Енисейске. Один из жителей пожаловался, что дом на улице ДОС годами не получает должного обслуживания, несмотря на обязанности управляющей компании.
Проверка показала серьёзные нарушения. Межпанельные швы утратили герметичность, ступени входного крыльца находились в аварийном состоянии, в подъездах штукатурка отслаивалась от стен, была повреждена напольная плитка, а кровля требовала ремонта.
По итогам проверки в адрес руководителя управляющей компании внесли представление. Директора привлекли к административной ответственности за системные нарушения лицензионных требований и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
После этого управляющая компания выполнила ремонтные работы. В доме провели косметический ремонт, привели в порядок подъезды и входную группу.