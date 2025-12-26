Эксперты назвали главные инсайты для бизнесменов в 2025 году

Эксперты указывают, что финансовая модель — это базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло.
Ключевое конкурентное преимущество для малого бизнеса — это личный бренд. Об этом сообщает издание Lenta.ru, обобщая итоги первых выпусков подкаста «Решено» от «Авито». Ключевая идея проекта — собрать ответы на самые важные вопросы предпринимателей. Среди гостей выпусков — основатель сервиса «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель «Фабрики окон» Артем Агабеков и президент сети «Персона» Игорь Стоянов.
«Для малого бизнеса личный бренд становится ключевым конкурентным преимуществом, повышая узнаваемость и снижая затраты на рекламу. При этом предприниматель должен постоянно тестировать гипотезы, а также лично использовать свой продукт, чтобы глубоко понимать его ценность для клиента. Успех невозможен без полной вовлеченности команды, которая мотивируется ощущением причастности к значимому делу», — передают журналисты Lenta.ru слова ведущего подкаста, старшего управляющего директора «Авито» (направления Услуги, Работа и Реклама) Артема Кумпеля.
Так, создатель платформы «Нескучные финансы» Александр Афанасьев выделил «десять главных ошибок», которые совершают владельцы малого бизнеса, а также указал, что финансовая модель — это базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло. В свою очередь продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев подчеркнул, что рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле «продукт плюс человек».
«Клиенты уходят, потому что нет системной работы с клиентской базой. Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями», — поделился своим инсайтом президент сети «Персона» Игорь Стоянов.