Эксперты назвали главные инсайты для бизнесменов в 2025 году

Так, создатель платформы «Нескучные финансы» Александр Афанасьев выделил «десять главных ошибок», которые совершают владельцы малого бизнеса, а также указал, что финансовая модель — это базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло. В свою очередь продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев подчеркнул, что рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле «продукт плюс человек».