Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

По его словам, сейчас ведётся работа с представителями бизнеса, в том числе с предпринимателями, представляющими исламское население страны. «Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведём работу с представителями бизнеса», — сказал Аксаков на открытии представительского центра AAOIFI в Казани.