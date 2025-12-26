Ричмонд
Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку заявил о переговорах с бизнесом и арабскими странами по созданию исламского банка в России.

Источник: Аргументы и факты

Исламский банк в России может быть создан в 2026 году, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сейчас ведётся работа с представителями бизнеса, в том числе с предпринимателями, представляющими исламское население страны. «Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведём работу с представителями бизнеса», — сказал Аксаков на открытии представительского центра AAOIFI в Казани.

Он также сообщил, что переговоры идут и с арабскими государствами. «С арабскими странами тоже ведём переговоры с тем, чтобы такой банк создать в России, а дочерний банк, по нашему замыслу, должен быть создан в одной из арабских стран», — отметил глава комитета.

Аксаков уточнил, что рассчитывает на завершение этой работы в 2026 году. «ЦБ, по предварительным переговорам, нас в этом плане поддерживает, и будет создан институт, который даст дополнительный импульс развитию партнёрского финансирования в нашей стране», — подчеркнул он.

По оценке Аксакова, объём рынка партнёрского финансирования в России составляет около 1 трлн рублей.

Ранее сообщалось о запуске масштабных финансовых реформ в других странах. Так, с 1 января 2026 года в Сирии начнётся поэтапное введение обновлённой национальной валюты без прежней символики. Власти страны заявляли, что новые банкноты будут выпускаться в шести номиналах и печататься российским предприятием Гознак.

