Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

Исламский банк в России может быть создан в 2026 году, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, сейчас ведётся работа с представителями бизнеса, в том числе с предпринимателями, представляющими исламское население страны. «Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк, ведём работу с представителями бизнеса», — сказал Аксаков на открытии представительского центра AAOIFI в Казани.
Он также сообщил, что переговоры идут и с арабскими государствами. «С арабскими странами тоже ведём переговоры с тем, чтобы такой банк создать в России, а дочерний банк, по нашему замыслу, должен быть создан в одной из арабских стран», — отметил глава комитета.
Аксаков уточнил, что рассчитывает на завершение этой работы в 2026 году. «ЦБ, по предварительным переговорам, нас в этом плане поддерживает, и будет создан институт, который даст дополнительный импульс развитию партнёрского финансирования в нашей стране», — подчеркнул он.
По оценке Аксакова, объём рынка партнёрского финансирования в России составляет около 1 трлн рублей.
