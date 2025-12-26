Депутат Аксаков: идет работа над созданием исламского банка в России

В Госдуме видят потенциал исламского рынка для экономики РФ.
В России начали формировать полноценный исламский банк, работа над его созданием уже идет на федеральном уровне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране», — сказал депутат на открытии представительского центра AAOIFI в Казани, слова приводит РИА Новости.
По словам Аксакова мера по созданию исламского банка может быть реализована в довольно короткий промежуток времени. Потенциал исламского рынка депутат оценивает в сумму от одного до десяти триллионов рублей.