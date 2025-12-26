Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России реальные зарплаты выросли на 6,1% в октябре

Росстат сообщил о росте номинальных зарплат россиян.

Источник: Аргументы и факты

В октябре реальные зарплаты жителей России выросли на 6,1% в годовом выражении, следует из материалов Росстата.

По данным ведомства, cреднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций составила 99 707 рублей в октябре. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она увеличилась на 14,3%.

При этом в январе-октябре 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,7% в годовом выражении, а номинальные — на 14,4%.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России сохраняется тенденция увеличения реальных зарплат.