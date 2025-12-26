В России реальные зарплаты выросли на 6,1% в октябре

В октябре реальные зарплаты жителей России выросли на 6,1% в годовом выражении, следует из материалов Росстата.
По данным ведомства, cреднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций составила 99 707 рублей в октябре. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она увеличилась на 14,3%.
При этом в январе-октябре 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,7% в годовом выражении, а номинальные — на 14,4%.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в России сохраняется тенденция увеличения реальных зарплат.