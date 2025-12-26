Google планирует вывезти из России устаревшие серверы

Компания Google планирует вывезти из России кэширующие серверы модели Dell R720, установленные у российских интернет-провайдеров, в связи с окончанием срока их эксплуатации, сообщили СМИ.
По данным источников на рынке, Google направила операторам связи письма с просьбой отключить серверы системы Google Global Cache, извлечь их из стоек и предоставить адрес для последующего вывоза оборудования. Уточняется, что речь идёт о серверах, на которых хранится наиболее востребованный контент компании.
Эти серверы использовались для ускорения доставки сервисов Google пользователям и содержали, в частности, видео с YouTube, данные картографических сервисов, обновления приложений Android и браузера Chrome, а также изображения из поисковой выдачи. Google устанавливала такие хосты у операторов связи в разных странах, включая Россию, до 2022 года.
Передачей и дальнейшим управлением оборудованием, по информации источников, занимается специализированная компания, работающая с жизненным циклом IT-техники, включая демонтаж и утилизацию. В письме также указано, что модель Dell R720 снята с производства, а вывод серверов из эксплуатации планируется начать с 26 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что Google готовится к изменениям в работе своих пользовательских сервисов. В частности, компания тестирует возможность смены адреса электронной почты в домене @gmail.com с сохранением всех данных аккаунта, включая переписку и файлы, что свидетельствует о продолжающемся обновлении инфраструктуры и сервисной политики компании.