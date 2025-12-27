Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 27 декабря в длинные выходные

Национальный банк установил курсы валют на 27 декабря, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 27 декабря, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9127 белорусского рубля, 1 евро — 3,4342 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7094 белорусского рубля.
При сравнении с курсами валют, действовавшими в среду, 24 декабря, четверг, 25 декабря, и пятницу, 26 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались такими же и в субботу, 27 декабря.
