Таких всего восемь в мире: редкий «гелик» заметили в Екатеринбурге. Фото

Редкие и дорогие автомобили регулярно замечают на улицах Екатеринбурга. Ранее горожане делились снимками Apocalypse Juggernaut 6×6 на базе RAM 1500 TRX с 850-сильным мотором и разгонов до 100 км/ч за четыре секунды, а также уникального для города спорткара McLaren 765LT, стоимость которого начинается от 33 миллионов рублей.