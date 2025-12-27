Таких всего восемь в мире: редкий «гелик» заметили в Екатеринбурге. Фото

Таких авто всего восемь в мире (архивное фото).
На днях в одной из автомоек Екатеринбурга был замечен один из восьми двухдверных «геликов». Проект от Mansory Gronos Coupe EVO C продается минимум за миллион евро. Интересной находкой поделились жители города в соцсетях.
«8 экземпляров в мире. 3,3 секунды до сотни, 900 “коней”. Ценник не разглашается официальными источниками, но, по предположениям, старт в районе миллиона евро + индивидуальные опции», — сообщает подписчик сообщества «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Внедорожник от Mansory отличается тем, что у него убран задний ряд дверей, из-за чего привычный G63 превратился в купе. Также внутри яркий белый салон, вместительный багажник и кастомный обвес.
Редкие и дорогие автомобили регулярно замечают на улицах Екатеринбурга. Ранее горожане делились снимками Apocalypse Juggernaut 6×6 на базе RAM 1500 TRX с 850-сильным мотором и разгонов до 100 км/ч за четыре секунды, а также уникального для города спорткара McLaren 765LT, стоимость которого начинается от 33 миллионов рублей.