С 1 января 2026 года в России отменят автопродление прав

По его словам, механизм продления изначально носил временный характер. В 2020 году такая мера была введена указом президента на фоне пандемии коронавируса. Позднее, в 2022 году, аналогичное решение предложили МВД России и Минэкономразвития России, также как временную поддержку для водителей.
Депутат обратил внимание, что гражданам не требуется срочно обращаться за заменой удостоверений, если срок их действия пришёлся на период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Кроме того, обновление водительских удостоверений не привязано к какому-либо единому сроку. Каждое удостоверение подлежит замене индивидуально, по мере окончания его действия.
Парламентарий подчеркнул, что автоматическое продление не будет применяться к правам, срок действия которых истекает 1 января 2026 года или позднее.
Ранее Life.ru писал, что МВД России рассматривает возможность упрощения процедуры получения водительских прав: теперь, подавая заявление через «Госуслуги», можно будет сдавать экзамены без медицинской справки. Проект предусматривает значительное упрощение процедуры получения водительских прав. Начиная с 1 марта 2027 года, кандидаты, подающие заявления через «Госуслуги», освободятся от необходимости прикладывать медсправку благодаря электронному реестру.
