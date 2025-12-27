С 1 января 2026 года в России отменят автопродление прав

Депутат обратил внимание, что гражданам не требуется срочно обращаться за заменой удостоверений, если срок их действия пришёлся на период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Кроме того, обновление водительских удостоверений не привязано к какому-либо единому сроку. Каждое удостоверение подлежит замене индивидуально, по мере окончания его действия.