Эксперт Фюст: ФРГ грозит стагнация из-за нынешней экономической политики

Экономист указал, что действия властей не только не устраняют проблемы частного сектора, но и усугубляют их. Он предупредил о вероятном росте налогов и обязательных сборов в среднесрочной перспективе, что может негативно сказаться на инвестиционной активности и ускорить отток капитала из страны. Такая динамика, по его оценке, способна привести Германию к затяжному экономическому застою без чётких гарантий возвращения к росту.