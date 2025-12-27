Эксперт Фюст: ФРГ грозит стагнация из-за нынешней экономической политики

Руководитель Института экономических исследований Ifo в Мюнхене Клеменс Фюст раскритиковал правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем за нерешительность в сфере экономической политики. По его мнению, при сохранении текущего курса страна рискует столкнуться с продолжительным периодом стагнации и утратой потенциала для устойчивого роста.
Экономист указал, что действия властей не только не устраняют проблемы частного сектора, но и усугубляют их. Он предупредил о вероятном росте налогов и обязательных сборов в среднесрочной перспективе, что может негативно сказаться на инвестиционной активности и ускорить отток капитала из страны. Такая динамика, по его оценке, способна привести Германию к затяжному экономическому застою без чётких гарантий возвращения к росту.
Фюст также отметил, что правительство до сих пор избегает открытого обсуждения ключевых структурных вызовов, предпочитая решать проблемы за счёт финансовых вливаний и откладывая сложные решения.
При этом он признал, что часть трудностей имеет внешнее происхождение, включая энергетический кризис, геополитическую нестабильность и торговые меры США, однако подчеркнул, что многие из этих факторов были предсказуемы. По его оценке, выжидательная позиция немецких политиков и надежда на самопроизвольное улучшение ситуации оказались ошибочными и безответственными.
