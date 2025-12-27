Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Границы ТОР «Хабаровск» раздвинут ради 30 млрд тонн железной руды

Новый масштабный проект даст толчок развитию Тугуро‑Чумиканского района и всего края.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае расширят границы территории опережающего развития сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее постановление приняли на последнем в году заседании наблюдательного совета ТОР.

Инициатором выступил Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ): она предложила включить в границы ТОР «Хабаровск» земельные участки под инвестпроект освоения Мильканского железорудного месторождения в Тугуро‑Чумиканском районе. Предложение одобрили единогласно.

Реализацией проекта занимается компания, планирующая построить горно‑обогатительный комбинат. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 30 млрд тонн железной руды, планируемая мощность производства — до 60 млн тонн концентрата в год. Сейчас на площадке ведутся геологоразведочные работы. Соглашение о реализации проекта подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2025 года; объём инвестиций составит 650 млрд рублей.

Кроме того, совет поддержал ещё три перспективных инвестпроекта, которые могут стать основанием для дальнейшего расширения ТОР: строительство финансово‑делового центра «Хабаровск‑сити», спортивно‑туристического комплекса «Хехцир» и гостиницы с водно‑развлекательным комплексом у села Бычиха. По ним предварительно одобрена господдержка строительства внешней инфраструктуры.

Проект имеет большое значение для региона: он не только привлечёт крупные инвестиции, но и создаст новые рабочие места, а также будет способствовать развитию инфраструктуры Хабаровского края.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше