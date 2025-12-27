Границы ТОР «Хабаровск» раздвинут ради 30 млрд тонн железной руды

Реализацией проекта занимается компания, планирующая построить горно‑обогатительный комбинат. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 30 млрд тонн железной руды, планируемая мощность производства — до 60 млн тонн концентрата в год. Сейчас на площадке ведутся геологоразведочные работы. Соглашение о реализации проекта подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2025 года; объём инвестиций составит 650 млрд рублей.