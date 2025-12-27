Границы ТОР «Хабаровск» раздвинут ради 30 млрд тонн железной руды

В Хабаровском крае расширят границы территории опережающего развития сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее постановление приняли на последнем в году заседании наблюдательного совета ТОР.
Инициатором выступил Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ): она предложила включить в границы ТОР «Хабаровск» земельные участки под инвестпроект освоения Мильканского железорудного месторождения в Тугуро‑Чумиканском районе. Предложение одобрили единогласно.
Реализацией проекта занимается компания, планирующая построить горно‑обогатительный комбинат. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 30 млрд тонн железной руды, планируемая мощность производства — до 60 млн тонн концентрата в год. Сейчас на площадке ведутся геологоразведочные работы. Соглашение о реализации проекта подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2025 года; объём инвестиций составит 650 млрд рублей.
Кроме того, совет поддержал ещё три перспективных инвестпроекта, которые могут стать основанием для дальнейшего расширения ТОР: строительство финансово‑делового центра «Хабаровск‑сити», спортивно‑туристического комплекса «Хехцир» и гостиницы с водно‑развлекательным комплексом у села Бычиха. По ним предварительно одобрена господдержка строительства внешней инфраструктуры.
Проект имеет большое значение для региона: он не только привлечёт крупные инвестиции, но и создаст новые рабочие места, а также будет способствовать развитию инфраструктуры Хабаровского края.