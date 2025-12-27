Ричмонд
В Хабаровском крае создали резервы на 233 млн для работы ЖКХ в праздники

ЖКХ‑комплекс края полностью готов к январским каникулам: сколько бригад на дежурстве и куда обращаться в случае неполадок.

Источник: SuperOmsk.ru

О готовности жилищно‑коммунального комплекса к праздничному периоду сообщает министерство ЖКХ Хабаровского края.

В преддверии новогодних праздников завершён комплекс подготовительных мероприятий. Сформировано 387 аварийно‑ремонтных бригад общей численностью 2,2 тыс. человек. Для котельных и дизельных электростанций заготовлены необходимые запасы топлива.

Создан краевой резерв материальных ресурсов на сумму 133 млн рублей. Муниципальные образования дополнительно накопили аварийные запасы стоимостью 100 млн рублей.

В период праздников организовано дежурство представителей всех профильных министерств, ведомств, муниципалитетов и предприятий ЖКХ. При аварийных ситуациях следует обращаться в единые диспетчерские службы муниципалитетов.

Для решения проблем с внутридомовыми коммуникациями необходимо связаться с управляющей организацией. Если её работа не удовлетворяет требованиям, жители могут направить обращение в госжилнадзор:

по адресу: 680000, г. Хабаровск, Амурский б‑р, д. 43;

через «Госуслуги Дом» или ГИС ЖКХ;

на e‑mail: klp@khv.gov.ru.

Эти меры позволят оперативно реагировать на нештатные ситуации и обеспечат стабильное функционирование ЖКХ в праздничные дни.