В Хабаровском крае создали резервы на 233 млн для работы ЖКХ в праздники

О готовности жилищно‑коммунального комплекса к праздничному периоду сообщает министерство ЖКХ Хабаровского края.
В преддверии новогодних праздников завершён комплекс подготовительных мероприятий. Сформировано 387 аварийно‑ремонтных бригад общей численностью 2,2 тыс. человек. Для котельных и дизельных электростанций заготовлены необходимые запасы топлива.
Создан краевой резерв материальных ресурсов на сумму 133 млн рублей. Муниципальные образования дополнительно накопили аварийные запасы стоимостью 100 млн рублей.
В период праздников организовано дежурство представителей всех профильных министерств, ведомств, муниципалитетов и предприятий ЖКХ. При аварийных ситуациях следует обращаться в единые диспетчерские службы муниципалитетов.
Для решения проблем с внутридомовыми коммуникациями необходимо связаться с управляющей организацией. Если её работа не удовлетворяет требованиям, жители могут направить обращение в госжилнадзор:
по адресу: 680000, г. Хабаровск, Амурский б‑р, д. 43;
через «Госуслуги Дом» или ГИС ЖКХ;
на e‑mail: klp@khv.gov.ru.
Эти меры позволят оперативно реагировать на нештатные ситуации и обеспечат стабильное функционирование ЖКХ в праздничные дни.