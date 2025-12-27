Семья инвалидов из Новосибирской области живет в условиях разрухи

В семье проживают супруг Василий и две дочери, Наталья и Татьяна, все с инвалидностью. Последние годы за ними ухаживала Ольга, но после её смерти в декабре 2025 года забота о семье легла на 70-летнего Василия, который не справляется с этим. В доме холодно, уборка не проводится, и продукты заканчиваются.