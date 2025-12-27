Семья инвалидов из Новосибирской области живет в условиях разрухи

По её словам, члены семьи не могут позаботиться о себе, включая уборку, готовку и гигиену, а в доме царит грязь и разруха. Об этом сообщает Горсайт.
В семье проживают супруг Василий и две дочери, Наталья и Татьяна, все с инвалидностью. Последние годы за ними ухаживала Ольга, но после её смерти в декабре 2025 года забота о семье легла на 70-летнего Василия, который не справляется с этим. В доме холодно, уборка не проводится, и продукты заканчиваются.
Людмила Иванова, единственная родственница, пытается устроить их в психоневрологический интернат, но сталкивается с отказами из-за отсутствия подписи Василия. Социальная защита утверждает, что принудительное помещение в учреждения невозможно.
Социальные службы сообщили, что дом неблагоустроен, но есть баня. Специалисты предложили помощь, однако Василий отказался от уборки. После запроса Горсайта соцзащита будет работать над оформлением семьи в психоневрологический диспансер.