В Новосибирске на маршрут № 23 выйдет новый троллейбус

В понедельник, 29 декабря, на маршрут № 23 в Новосибирске выйдет новый троллейбус «Синара-6254». Он прибыл в город для тестовой эксплуатации. Об этом сообщила мэрия города.
Ранее троллейбус прошёл обкатку без пассажиров. Теперь его будут использовать в обычном режиме для оценки надёжности и комфорта в условиях городского движения.
Модель оснащена системой автономного хода, которая позволяет преодолевать до 40 километров без подключения к контактной сети. Это позволит обходить участки с временными ограничениями и разрывами линий.