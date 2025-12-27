В Новосибирской области оценили кадровую потребность экономики до 2032 года

В регионе реализуются федеральные проекты в сфере подготовки кадров, включая программы обучения безработных и социально уязвимых категорий граждан с последующим трудоустройством. В 2025 году обучение прошли более двух тысяч человек, значительная часть из них трудоустроена. Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов для оборонно-промышленного комплекса и формированию регионального кадрового резерва.