В Новосибирской области оценили кадровую потребность экономики до 2032 года

По итогам заседания президентом были обозначены поручения, которые лягут в основу дальнейшей работы в сфере кадрового прогнозирования, развития системы образования и обеспечения рынка труда специалистами востребованных профессий. В частности, глава государства указал на необходимость определить в регионах ответственных представителей, координирующих кадровую политику во взаимодействии с федеральным центром.
Согласно прогнозам, в период с 2026 по 2032 год дополнительная и замещающая кадровая потребность экономики Новосибирской области составит 216,5 тысячи человек. При этом 58,6% потребности приходится на специалистов со средним профессиональным образованием, около 30% — на выпускников вузов, 11,4% — на неквалифицированных работников.
В регионе реализуются федеральные проекты в сфере подготовки кадров, включая программы обучения безработных и социально уязвимых категорий граждан с последующим трудоустройством. В 2025 году обучение прошли более двух тысяч человек, значительная часть из них трудоустроена. Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов для оборонно-промышленного комплекса и формированию регионального кадрового резерва.
Власти региона отмечают, что принимаемые меры направлены на обеспечение потребностей экономики и поддержание стабильной ситуации на рынке труда.