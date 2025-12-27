В Госдуме рассказали, кому обязаны выдать 13-ю зарплату в 2025 году

«Есть компании, в которых принято выплачивать годовую премию, которую мы называем 13-й зарплатой. Как правило, это прописано в положении об оплате труда работников в коллективном договоре, соглашении между работниками и работодателем. Но могут быть и приняты решения, например, локальным актом работодателя. Чаще всего это происходит в связи с достижением каких-то определённых показателей эффективности», — объяснила Бессараб.