В Госдуме рассказали, кому обязаны выдать 13-ю зарплату в 2025 году

До 30 декабря включительно часть россиян в обязательном порядке получат 13-ю зарплату. Кому положена эта выплата, объяснила aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она отметила, что, по факту, это будет январская зарплата, выплату которой сместили из-за новогодних каникул.
«Все, у кого график получения соответствующих выплат, будь то зарплата, пенсия или социальное пособие, выпадает с 1 по 11 число, получат их не позднее, чем в последний рабочий день декабря, то есть, речь идет о вторнике, 30 декабря. Этот соответствует нормам, установленным законодательством Российской Федерации», — объяснила парламентарий.
Кроме того, часть россиян получат в декабре годовую премию, которую также могут называть 13-й зарплатой.
«Есть компании, в которых принято выплачивать годовую премию, которую мы называем 13-й зарплатой. Как правило, это прописано в положении об оплате труда работников в коллективном договоре, соглашении между работниками и работодателем. Но могут быть и приняты решения, например, локальным актом работодателя. Чаще всего это происходит в связи с достижением каких-то определённых показателей эффективности», — объяснила Бессараб.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, кому и на сколько повысят пенсии с 1 января 2026 года.