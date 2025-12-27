Так проходит слава мира: челябинские олигархи перестройки — что с ними стало. Фото

Затем вернулся в частный сектор, став в 2009 году совладельцем медийного и строительного бизнеса: радиостанций «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио», телеканала «Столица». В 2009—2010 годах вновь на службе, теперь уже муниципальной — руководит департаментом транспорта и связи Москвы. С сентября 2011 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга «по культуре». В конце 2014 года уволился и сосредоточился на партийной работе в ЕР. Неожиданно возглавил в 2015 году Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица, откуда ушел два года спустя. А в 2021 году открыл «Богема» на 48 номеров открыли в Мучном переулке, 2, в историческом особняке «Дом с обелисками» 1915 года постройки. Именно здесь в ноябре 1916 года заговорщики обсуждали убийство Григория Распутина. Челябинцам о Кичеджи напоминает храм Василия Великого в Тракторозаводском районе, заложенный по его инициативе в 1996 году.