Так проходит слава мира: челябинские олигархи перестройки — что с ними стало. Фото

Далеко не все, подобно Александру Аристову (на фото), смогли продлить успех 90-х до настоящего времени.
В этот день в 1991 году ФНС поставила на учет Челябинскую универсальную биржу, ставшую символом постсоветской экономике в регионе. Своим девизом «новые буржуи» выбрали фразу Петра Столыпина: «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли!» На бирже все 400 сотрудников, включая грузчиков, ходили в галстуках-бабочках. Уставной капитал на пике развития достиг фантастической по тем временам суммы в 1,3 млрд рублей. В середине 90-х ЧУБ тихо угасла, но в области уже вовсю орудовали те, кого впоследствии назовут олигархами. Как творилась история челябинского капитализма — в материале URA.RU.
Эдуард Теняков и его ЧУБ.
Едва ли не самая известная фигура эпохи зарождения крупного бизнеса в регионе. В 1991 году Тенякову было 39 лет и — нонсенс по советским меркам — он успел получить четыре высших образования. В 1969 году окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГУ), в 1975-м заочно Московский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», в 1981-м Академию народного хозяйства с дипломом «Вторичное обращение ценных бумаг. Европейские фондовые рынки» и в 1983 году — Московский финансовый институт.
Воплотить обещанное в жизнь у Эдуарда Тенякова не получилось.
В отличие от большинства обладателей нескольких дипломов, Теняков сумел конвертировать свои знания в конкретные результаты: в 1988 году он возглавил один из первых в СССР кооперативных банков — «Роторбанк» в Челябинске. С 1989 года работал в Верховном Совете СССР в Комиссии по экономической реформе. Получил известность как разработчик концепции «вексельной экономики», позволяющей свободно торговать дефицитным сырьем. В 1989 году был одним из организаторов Московской центральной фондовой биржи (МЦФБ), а в 1990 году стал ее первым президентом. Через год Теняков вынужден был покинуть этот пост, но к тому времени уже заработала его Челябинская универсальная биржа (ЧУБ).
В промежутке Тенякова арестовали по обвинению в громадной по тем временам взятке — 149 тысяч рублей — но падение ГКЧП, пламенные обращения «буревестника челябинского бизнеса» к президенту Ельцину и общая растерянность силовых структур сыграли свою роль — в СИЗО Теняков провел всего три недели. В середине девяностых ЧУБ, как и большинство бирж, закрылся, а сам Эдуард Теняков перебрался в Москву, где работал консультантом Министерства по налогам и сбором (было и такое). Умер в 2012 году.
Возможно, Эдуарда Тенякова спас крах ГКЧП и последовавший за ним развал СССР.
Романтик кооперации Лев Бульман.
Лев Бульман — еще один выпускник ЧПИ — стал еще одним колоритным персонажем эпохи возвращения к капитализму. Инженер отринул былое и начал осваивать бизнес в 1988 году, когда вышел закон «О кооперации». Основал мебельный цех «Полина». Продукция пользовалась спросом, особенно мягкие уголки — в государственных магазинах мебели не было вообще. К середине девяностых годов Бульман уже входил в десятку самых удачливых бизнесменов Челябинска. Был знаком с главой администрации области Вадимом Соловьевым, хотя особой дружбы не завелось.
Горожанам Бульман запомнился тем, что спонсировал праздники — карнавалы, шоу. Предлагал (опередив появление «маршруток») запустить в Челябинске двухэтажные автобусы-такси. Построить «Диснейленд» европейского уровня прямо в Коркинском угольном разрезе (громадный карьер диаметром 3 км и глубиной 600 м был самым глубоким в Европе) и летние бассейны во дворах челябинских домов. Одно время носился с идеей установить в Парке камней, близ геологического музея, на набережной Миасса, детский уголок со статуями динозавров.
И одну статую динозавра таки купил. Хотел установить его на въезде в коттеджный поселок Полина (назван в честь дочери), строительство которого начал в Сосновском районе, неподалеку от Дубровки. Но это строительство и стало началом заката его столь круто начавшейся карьеры. Поселок Полина преподносился как жилье для представителей среднего класса. Первый коттедж, пятикомнатный, был построен за Публичной библиотекой — рекламный образец, который мог оценить каждый желающий.
В апреле 1995 года его сильно избили, а к концу следующего года он разорился. Его мягкие уголки проиграли конкуренцию более продвинутой мебели, а недостроенный поселок отошел банку. Проект неудачно совпал с ускорением инфляции — 150−180% в год, и Бульман не успел рассчитываться по кредиту. Опять же, злые языки упорно твердили, что строился он «на болотах». А динозавра выкупили и поставили на одной из площадок возле трассы М-5, словно в память о романтике кооперации Льве Бульмане.
Сам он, кстати, крушение большого бизнеса пережил. И занялся реконструкцией «хрущевок» — приводя их к современным требованиям комфорта (надстройка мансард и т. п.).
К чести Льва Бульмана он не разочаровался в жизни и продолжил заниматься значимым для людей делом.
Василий Кичеджи и храм бизнеса.
Среди прочих проектов Бульмана был ресторан еврейской кухни «Шалом». Сейчас на его месте работает химчистка «Диана», а нам это заведение интересно в связи с покупкой его Василием Кичеджи — еще одним титаном челябинского бизнеса постперестроечных лет. Кичеджи родился и вырос в Челябинске. В 1975—1995 работал в Челябинском хозрасчетном предприятии вагонов-ресторанов, дорос с подсобного рабочего вагона-ресторана до его директора. Во времена приватизации выкупил мясокомобинат в Миассе и ресторан Торгового центра, где начал работать первый стриптиз в городе. Выкупленный у Бульмана «Шалом» отремонтировал и переименовал в «Лебедь» в честь директора «Молодежной моды» Лебедевой.
Василий Кичеджи с переменным успехом работал и в бизнесе, и на госслужбе, и даже по партийной линии.
Но истинный взлет Кичеджи начался, когда он стал гендиректором Челябинского тракторного завода. Оценки его правления разнятся. Одни утверждают, что он за три года развалил и разграбил промышленный гигант, другие — что Киджи «сбили на взлете». Однако тот пошел дальше: с 2000 по 2004 годы был заместителем по экономике полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.
Затем вернулся в частный сектор, став в 2009 году совладельцем медийного и строительного бизнеса: радиостанций «Говорит Москва», «Спорт», «Главное радио», телеканала «Столица». В 2009—2010 годах вновь на службе, теперь уже муниципальной — руководит департаментом транспорта и связи Москвы. С сентября 2011 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга «по культуре». В конце 2014 года уволился и сосредоточился на партийной работе в ЕР. Неожиданно возглавил в 2015 году Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени Штиглица, откуда ушел два года спустя. А в 2021 году открыл «Богема» на 48 номеров открыли в Мучном переулке, 2, в историческом особняке «Дом с обелисками» 1915 года постройки. Именно здесь в ноябре 1916 года заговорщики обсуждали убийство Григория Распутина. Челябинцам о Кичеджи напоминает храм Василия Великого в Тракторозаводском районе, заложенный по его инициативе в 1996 году.
Недоброжелатели Кичеджи язвили, что храм Василия Великого тот построил в честь себя.
Антипов и Аристов — из ларька в Forbes.
Александр Аристов и Юрий Антипов — еще два столпа перестроечного предпринимательства, постепенно переходящего уже в полноценный бизнес эпохи капитализма. Аристов родился в 1949 году в Пласте, в рабочей семье. С 14 лет подрабатывал, уйдя в вечернюю школу. В 1969 году устроился на Челябинский тракторный завод и на рабфак, чтобы поступить в политехнический институт. Первые навыки будущего успешного бизнесмена получил, работая в стройотряде бригадиром. Получив диплом, начал заниматься строительством для сельхозпредприятий — такую деятельность в советские времена называли «шабашкой». В 1976 году частное, по сути, предпринимательство закончилось судимостью за мошенничество и подделку документов. Впоследствии, когда Аристов баллотировался в Госдуму, его политтехнологи подавали это так: «Он получил срок за то, за что сейчас дают ордена!».
В 1988 году, когда в СССР «ослабили гайки», Аристов и его друг Юрий Антипов создали кооператив «Энергия». О побочных направлениях бизнеса того времени (метизы, удобрения, торговля ГСМ) все давно забыли, а вот вкуснейшая колбаса на фоне тотального продуктового дефицита уже погибающего СССР помнится челябинцам до сих пор. Тот колбасный цех превращался во все более масштабный бизнес (сначала «Перант», потом «Ариант» — по первым буквам фамилий). К началу двухтысячных «Ариант» был одной из самых влиятельных бизнес-империй региона, активы которой находились не только в Челябинской области, но и за ее пределами.
Затем в 2020 году случился неожиданный для многих бизнес-развод, в ходе которого конгломерат разделился на пищевое и металлургическое направление (собственно «Ариант» и Группа ЧЭМК), а потом они попали под национализацию. Но путь Аристова и Антипова от ларьков с кооперативной колбасой в рейтинги Forbes пока еще только начинается.
Прошлое догнало Александра Аристова уже в 2024 году.
Александр Рискин и долг чести.
В СССР будущий главный мельник региона мог бы послужить героем производственных киносаг. Ушел из НИИ на производство, где осваивал прогрессивные виды сварки. Мог по дороге с работы в костюме и галстуке спрыгнуть в раскопанную коммунальщиками яму и показать класс, заварив треснувшую трубу. Вывел в передовые затрапезное профтехучилище. Потом, практически случайно, возглавил мельзавод «Победа», поставлявший продукцию на все хлебоперабатывающие предприятия области. «Вытащил» в передовые и это предприятие, а потом и приватизировал его.
К середине нулевых у Рискина были все атрибуты успешного и состоявшего человека. От интервью в глянцевых журналах до коллекции элитных авто, к которым он питал слабость. В 2007 году она начал строить в Челябинске отель с ночным клубом и двумя ресторанами. А в 2008 году компанию подкосил кризис, а в 2023-м в Челябинске распродавали имущество обанкротившегося предпринимателя, который успел побывать под уголовным делом об уклонении от налогов.
В бизнес-кругах в связи с этим вспоминали фразу из интервью с Рискиным: «Я — картежник. Скромно замечу, что я двукратный чемпион России, серебряный призер по бриджу, имею звание национального мастера спорта. Шесть раз участвовал в кубке Сицилии, чемпионатах Европы и мира, турнирах во Франции, Австралии, Хорватии, Иордании и других странах». Многие до сих пор уверены, что активы, которые удалось сохранить, он попросту проиграл в карты.
Логика взлета Владимира Махалова.
Основанная в 1990 году как кооператив фирма «Логика» в начале девяностых была, пожалуй, известна челябинцам всех возрастов. Ведь в ее отделах, арендованных в самых разных местах города, можно было купить импортные телевизоры и пресловутые «видики» — бывшие тогда мечтой многих и многих. За техникой приезжали со всей области, но, постепенно, размах спадал — и окончательную черту над этим направлением бизнеса, столь символичного для постперестроечного времени, подвело пришествие торговых сетей — вроде «Эльдорадо».
Но к этому времени «Логика» уже стала корпорацией, специализируясь на производстве мебели практически любого назначения. Ее продукцию закупали госорганы, крупные предприятия, больницы, школы и обычные люди. Причем не только в России, но и в Казахстане.
Входили в корпорацию также ресторан-шашлычная «Арго» и крупнейший на тот момент в Челябинске комплекс «Малахит» (рестораны «Клеопатра», «Челяба», пивной ресторан «BEER-HOUSE» и летний ресторан «Лето-Лайф»). Были планы довести до класса «люкс» базу «Курочкино», но постепенно бизнес становился все скромнее.
Большинство челябинских богачей постперестроечных времен обязаны своими успехами Владимиру Головлеву.
Челябинский «чубайс» Владимир Головлев.
В начале 90-х годов этот человек был одной из самых известных (и ненавидимых многими) фигур в региональных органах власти. Из почтальона он дорос до главного распорядителя огромного имущественного комплекса, решая, кому, что и сколько достанется из советского пирога. В 1980 году Головлев закончил ЧПИ (где изучал экономику в компании с будущими вице-премьером РФ Виктором Христенко и федеральным министром Александром Починком). Затем почти 10 лет сидел на незаметных должностях (экономист, начальник планового отдела) различных предприятий.
Все предопределил пост — всего лишь главного специалиста — Главного планово-экономического управления Челябинского облисполкома. С которого он пересел в кресло главы отдела приватизации, демонополизации и рыночных отношений комитета экономики облисполкома. В 1991—1993 годах Головлев — председатель комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области. С 1992 года он стал еще и замглавы администрации Челябинской области.
В начале нулевых в отношении Головлева (тогда депутата Госдумы) возбудили уголовное дело. По мнению силовиков, его паевой инвестиционный фонд «Социальная защита населения» был частью преступной схемы, при помощи которой тот с сообщниками сумел заполучить акции приватизируемых челябинских предприятий. В 2001 году челябинского приватизатора лишили депутатской неприкосновенности. К этому времени он умудрился вызвать к себе ненависть не только у областных властей и силовиков, но даже у Анатолия Чубайса — которому ставил палки в колеса реформы РАО ЕЭС.
В августе 2002 года Головлева застрелили, когда он гулял с собакой — и расследование закончилось ничем. А вот тех, кто был обязан ему триумфальным возвышением, его решения отозвались уже в 2024 году. Иски Генпрокуратуры об изъятии в собственность государства ЧЭМК и «Арианта» основаны как раз на «вольностях» приватизационных решений в регионе.
Журналист Владимир Филичкин, работавший тогда в правоохранительных органах, участвовал в расследовании дела Головлева и писал материалы о Тенякове. В ответ оба требовали возбудить «уголовку» уже на него. Снимок сделан у недостроенного коттеджа Головлева в Подмосковье.
«Олигархи перестройки» зарабатывали свои миллионы и создавали бизнес-империи. И еще никто не знал, что на смену им идут совсем другие люди. Будущий челябинский губернатор и основатель «Макфы» Михаил Юревич лишь в 1992 году окончит ЧПИ, но его кооператив «Темп» уже занимается оптовой торговлей продуктами. Константин Струков еще работает горным мастером в Казахстане. Лишь в 1994 году он сделает первый шаг к будущему «Южуразолоту» — зарегистрирует в башкирском Сибае ООО «Купрум». Виктор Рашников пока заместитель главного инженера ММК. Андрей Косилов работает в облсовете, лишь в конце 1993 года он возглавит Совет директоров чекового инвестиционного фонда «Атлант», а всем известный «Равис» возглавит лишь в 2011 году. Но это будет уже совсем другая история.