Ликвидирован старейший актив Евгения Пригожина: главное о «Комбинате питания»

«Комбинат питания» основан Пригожиным в 2009 году.
Один из ключевых активов структуры «Конкорд» «Комбинат питания» прекратил работу. Об этом следует из данных ЕГРЮЛ. Актив принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину.
Компания «Конкорд» занималась организацией питания, в том числе для подразделений российской армии, дошкольных и школьных учреждений, а также медицинских организаций. После неудачной попытки вооруженного мятежа, предпринятой Пригожиным в июне 2023 года, структура потеряла государственные контракты. В апреле 2025 года было принято решение о ликвидации «Комбината питания». Подробнее об одном из старейших активов Евгения Пригожина — в материале URA.RU.
«Комбинат питания» ликвидирован.
Один из наиболее давних активов бизнесмена Евгения Пригожина «Комбинат питания» ликвидирован. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В состав этой структуры входили фабрики-кухни группы «Конкорд».
«Ликвидирован один из старейших активов Пригожина — “Комбинат питания”», — сообщил телеканал RTVI со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Компания прекратила работу 3 сентября 2025 года.
Что известно об активе Пригожина.
Компания Пригожина обеспечивала питанием в том числе российскую армию.
Компании, входящие в сеть «Конкорд», были созданы Пригожиным в 1990‑е годы. На их базе проводилось обслуживание торжественных мероприятий высокого уровня, а также осуществлялось питание государственных учреждений. Структуры, аффилированные с «Конкордом», получали контракты Минобороны на обслуживание военных городков на сумму в несколько миллиардов рублей.
«Комбинат питания» основан еще в 2009 году. Компания являлась одним из крупнейших поставщиков обедов в московские школы, детские сады и больницы обеспечивал питанием Армию России. Производства были в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области (Янино), а также в Новой Москве. По некоторым данным, компания также обслуживала некоторые кремлевские мероприятия.
Минюст США в марте 2018 года ввел санкции в отношении Пригожина, а также его компаний «Конкорд Менеджмент» и «Конкорд Кейтеринг». Американские власти обвинили его во вмешательстве в президентские выборы в США. По сведениям министерства, подконтрольная бизнесмену так называемая «фабрика троллей» с 2014 года якобы осуществляла влияние на американских избирателей.
В 2018 году Евгений Пригожин занял 69-е место в «Рейтинге миллиардеров “Делового Петербурга”. Тогда его состояние оценили в 13,8 млрд руб.
Согласно данным системы СПАРК, предпринимателю принадлежали ООО «Аурум», осуществляющее торговлю товарами для дома, доля в ООО «Ритм», специализирующемся на аренде нежилых помещений, а также компания ООО «Невский союз». Кроме того, он контролировал ряд предприятий группы «Конкорд» — «Конкорд М», «Комбинат питания Конкорд», «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», писал РБК.
ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» входил в состав группы компаний «Конкорд» и выполнял функции управляющей структуры ресторанного холдинга, связанного с Евгением Пригожиным. На компанию были оформены несколько ресторанов в Москве (в том числе ресторан-теплоход River Palace) и Санкт-Петербурге («Русский Ампиръ», «Русский китч», Polenta), а также сеть бутиков «Музей шоколада». Помимо этого, «Конкорд менеджмент и консалтинг» реализловал проект по строительству коттеджного поселка «Северный Версаль» в пригороде Санкт-Петербурга.
Что привело компанию к ликвидации.
Пригожин 23 июня 2023 года публично обвинил Минобороны России в нанесении удара по полевому лагерю подразделения и заявил о намерении дать «ответ на это злодеяние». Ведомство незамедлительно отвергло все обвинения, охарактеризовав их как провокацию, после чего ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе последовавшего вооруженного мятежа под контроль были взяты штаб Южного военного округа, а также ряд административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Позднее, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин объявил о прекращении мятежа.
После этого события компания потеряла контракты с Минобороны, что, по мнению экспертов и привело компанию к упадку. После гибели Пригожина в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года функции доверительного управления основанными им петербургскими компаниями перешли к его сыну Павлу.
В апреле 2025-го «Комбинат питания» принял решение о ликвидации (архивное фото).
Весной 2024-го предприятие «Комбинат питания» сообщило о намерении прекратить деятельность. В апреле компания опубликовала бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Согласно представленным документам, было принято решение о прекращении работы производств в поселке Янино, селе Кленово, а также на улице Черняховского в Москве.
За отчетный год поступления от реализации недвижимости и прочих активов достигли 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась почти в шесть раз и приблизилась к отметке в 2 млрд рублей.
В результате весной 2024 года комбинат в Янино, мощность которого оценивалась до 100 тысяч рационов в сутки, был выкуплен компанией RBE Group. Спустя год, весной 2025 года, производство в селе Кленово Московской области перешло под управление группы компаний «Киевская площадь», подконтрольной Году Нисанову и Зараху Илиеву.