Ликвидирован старейший актив Евгения Пригожина: главное о «Комбинате питания»

Пригожин 23 июня 2023 года публично обвинил Минобороны России в нанесении удара по полевому лагерю подразделения и заявил о намерении дать «ответ на это злодеяние». Ведомство незамедлительно отвергло все обвинения, охарактеризовав их как провокацию, после чего ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе последовавшего вооруженного мятежа под контроль были взяты штаб Южного военного округа, а также ряд административных зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. Позднее, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин объявил о прекращении мятежа.